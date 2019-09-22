Google выпустил тематические «пасхалки» к юбилею сериала «Друзья»

Компания Google тематически оформила интерфейс своего поискового сервиса по случаю 25-летия со дня выхода первого эпизода культового комедийного сериала «Друзья».

При запросе в поиске имен героев сериала выпадают тематические дудлы, напоминающие о характерных чертах персонажей. Так, при наборе «Джоуи Триббиани» (сыгран Мэттом ЛеБланом) рядом с его именем выпадет значок пиццы. При нажатии на него на экране появится множество разной еды, которую потом заберут себе вылезшие снизу руки. Анимация сопровождается фразой Триббиани «Джоуи не делится едой!».

Запрос «Росс Геллер» выведет возле имени героя, сыгранного Дэвидом Швиммером, диван, отсылающий к сцене из пятого сезона сериала, когда Росс пытался затащить диван к себе в дом. При нажатии на иконку мебели интерфейс поисковика начнет поворачиваться под фразу Росса «Поворот!».

Набор «Рэйчел Грин» выведет около имени персонажа Дженнифер Энистон изображения парика. При нажатии на него открывается страница с фотографиями причесок, которые актриса носила в первых сезонах ситкома.

Поисковик на запрос «Чендлер Бинг» у имени героя покажет раскладывающееся кресло. В нем герой Мэтью Перри и его сосед, сыгранный ЛеБланом, часто любил сидеть. При нажатии на кресло из него появятся питомцы героев Цыпленок и Утка.

На поиск «Моника Геллер» Google предложит иконку в виде ведра с мыльной водой, которые при нажатии начнут чистить имя героини Кортни Кокс. По сюжету Моника была помешана на чистоте и уборке.

Запрос «Фиби Буффе» покажет иконку гитары, при нажатии на которую на экране выведется пахучий кот и заиграет одна из знаменитых песен героини в исполнении Лизы Кудроу — «Драный кот».

Сериал «Друзья», завоевавший мировую популярность, вышел 22 сентября 1994 года. Сюжет разворачивается вокруг жизни шестерых друзей. Он признан одним из лучших комедийных сериалов США.

8 августа сообщалось, что компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни к 25-летию комедийного шоу «Друзья». Любители конструктора смогут построить кофейню Central Perk и разместить в ней фигурки главных героев сериала — Рэйчел, Моники, Фиби, Джоуи, Росса, Чендлера и Гантера.