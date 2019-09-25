Кит Харингтон отказался смотреть финал «Игры престолов»

Британский актер Кит Харингтон, который сыграл роль Джона Сноу в сериале HBO «Игра престолов», рассказал, что не стал смотреть финал киносаги из-за критики зрителей. Об этом 24 сентября сообщает The Independent.

По словам Харингтона, съемки последнего сезона были тяжелыми, а за время работы над проектом актеры сроднились со своими героями. В связи с этим было ощущение, что они всё делают правильно, пишет «Газета.ру».

В июне в Сети появился шуточный ролик, в котором один из главных персонажей «Игры престолов» Джон Сноу извинился за финал эпопеи. В центре сюжета — кадры из четвертой серии финального восьмого сезона. Джон Сноу должен произносить траурную речь, но вместо этого извиняется перед зрителями.

«Мне жаль, что вы потратили свое время на это», — сказал Сноу, добавив, что киноляп с чашкой кофе был наименьшей ошибкой сезона. Далее персонаж предложил сжечь сценарий финального сезона сериала и забыть о нем навсегда.

«Игра престолов» стала одним из самых популярных сериалов в истории. Он снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего восьмого сезона состоялась в апреле. В основу сюжета легли события, которых в книгах Мартина пока нет. 19 мая вышел последний эпизод сериала.

Однако недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал фэнтези-саги.