Власти Австралии создали гороскоп для отпугивания беженцев

Власти Австралии создали специальный гороскоп, чтобы отпугивать просителей убежища с Шри Ланки.

Как сообщило издание Buzzfeed в среду, 18 декабря, дело в том, что астрология популярна на острове, где ее принимают во внимание в вопросах женитьбы и поиска работы.

В частности, в гороскопе говорится, что стрельцы всегда будут в долгах, а львы — переполнены сожалением. Тельцы пожалеют о содеянном, близнецы потеряют драгоценности жен, а у раков возникнут семейные проблемы.

«Если вы по своей наивности поверите контрабандистам и попытаетесь нелегально добраться до Австралии морем, вас вернут на Шри-Ланку, и вы потеряете все, что поставили на карту ради этой поездки», — предупреждают скорпионов.

В Австралии действует строгий режим охраны границ. Власти с нулевой толерантностью относятся к тем, кто приплывает к берегам страны на лодках, чтобы попросить убежища.

Ранее австралийская активистка бросила яйцо в премьер-министра страны Скотта Моррисона. Позже она заявила, что ее «действия говорят сами за себя». Активистка пояснила, что речь идет об австралийском центре для приема беженцев на острове Манус в Папуа – Новой Гвинее.

Центр был закрыт в конце 2017 года. Многие мигранты отказались его покинуть, после чего их стали выселять с применением силы. Сотни беженцев переселили в новые плохо оборудованные лагеря, где им постоянно угрожает насилие со стороны местного населения.