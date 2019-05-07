Активистка бросила яйцо в голову премьер-министра Австралии

Австралийская активистка бросила яйцо в премьер-министра страны Скотта Моррисона. Девушку задержала полиция, сообщает Reuters во вторник, 7 мая.

Инцидент произошел в городе Олбери, штат Новый Южный Уэльс, в ходе политического мероприятия, организованного Женской ассоциацией Австралии. Яйцо угодило политику в голову. Как отмечает агентство, в результате произошедшего никто не пострадал.

Девушку увела полиция. Позже она заявила, что ее «действия говорят сами за себя». Активистка пояснила, что речь идет об австралийском центре для приема беженцев на острове Манус в Папуа – Новой Гвинее. Центр был закрыт в конце 2017 года. Многие мигранты отказались его покинуть, после чего их стали выселять с применением силы.

Сотни беженцев переселили в новые плохо оборудованные лагеря, где им постоянно угрожает насилие со стороны местного населения. Политика Австралии в отношении мигрантов широко обсуждалась в СМИ и критиковалась со стороны ООН и правозащитных групп.

18 ноября 2018 года три человека были арестованы в Роттердаме (Нидерланды) после того, как они забросали яйцами актера, играющего рождественского персонажа по имени Черный Пит (чернокожего помощника главного зимнего волшебника Синтерклааса). Причиной недовольства активистов стало то, что его по традиции изображают белые люди с черным гримом на лицах, что они считают проявлением расизма.