Стычки произошли между депутатами на заседании аграрного комитета рады

Стычки произошли между представителями пропрезидентской партии «Слуга народа» и оппозиционерами от партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ночь с 18 на 19 декабря на заседании аграрного комитета парламента.

Комитет на момент происшествия рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения, которых насчитывается более 4 тыс. Оппозиционеры выступили против того, что все они рассматривались слишком быстро — на каждую выделялось около 30 секунд, пишет ТАСС.

Народные депутаты отметили, что голосование проходило неправильно, было неясно сколько членов проголосовали и как именно. Депутат от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич заявил, что «сейчас здесь пытаются продать нашу родину», и заявил, что парламентарии пытаются противостоять этому «безумию, которое уничтожит будущее наших детей».

Глава комитета, депутат от партии «Слуга народа» Николай Сольский объявил заседание комитета закрытым в 00:30 (01:30 мск). Парламентарии рассмотрели всего 179 поправок. Юлия Тимошенко заявила, что принятые после 0:00 решения будут оспариваться в суде как незаконные.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.

Во вторник, 17 декабря, под стенами рады активисты выступили против законопроекта о продаже земель иностранцам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов и были задержаны 26 активистов.