Прямой эфир

Стычки произошли между депутатами на заседании аграрного комитета рады

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стычки произошли между представителями пропрезидентской партии «Слуга народа» и оппозиционерами от партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ночь с 18 на 19 декабря на заседании аграрного комитета парламента.

Комитет на момент происшествия рассматривал поправки об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения, которых насчитывается более 4 тыс. Оппозиционеры выступили против того, что все они рассматривались слишком быстро — на каждую выделялось около 30 секунд, пишет ТАСС.

Народные депутаты отметили, что голосование проходило неправильно, было неясно сколько членов проголосовали и как именно. Депутат от «Оппозиционной платформы» Нестор Шуфрич заявил, что «сейчас здесь пытаются продать нашу родину», и заявил, что парламентарии пытаются противостоять этому «безумию, которое уничтожит будущее наших детей».

«Запад превратил Украину в несостоявшееся государство»
Официальный представитель «Левых» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной — о немецком взгляде на урегулирование кризиса

Глава комитета, депутат от партии «Слуга народа» Николай Сольский объявил заседание комитета закрытым в 00:30 (01:30 мск). Парламентарии рассмотрели всего 179 поправок. Юлия Тимошенко заявила, что принятые после 0:00 решения будут оспариваться в суде как незаконные.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд (МВФ). В феврале 2019 года предшественник Зеленского на посту президента Петр Порошенко продлил мораторий до 1 января 2020 года.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после отмены моратория на продажу земли ее смогут покупать только граждане Украины. Вопрос о продаже земли иностранным гражданам будет вынесен на референдум, и только в случае положительного решения иностранцы смогут покупать и продавать землю. Соответствующий пункт будет содержаться в законе.

Утром 13 ноября в Киеве участники Всеукраинского аграрного совета принесли к стенам Верховной рады мертвую свинью в гробу, протестуя против снятия моратория на продажу земли. «Символические похороны отождествляют будущее животноводства на Украине, которое обречено на гибель в случае внедрения «дикого рынка земли», — заявили протестующие.

Во вторник, 17 декабря, под стенами рады активисты выступили против законопроекта о продаже земель иностранцам, а также против нового Трудового кодекса, который облегчает увольнение сотрудников и увеличивает рабочий день. В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 сотрудников правоохранительных органов и были задержаны 26 активистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский предложил ограничить продажу земли до 10 тыс. га в одни руки
Зеленский осудил беспорядки возле здания Верховной рады

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019