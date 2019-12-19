Мужчина у дома-арсенала попытался задавить журналистов «Известий»

Мужчина, который якобы является другом семьи арестованного по подозрению в изнасиловании собственной дочери Андрея Бовта, попытался наехать на оператора и корреспондента «Известий» у дома обвиняемого в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина вышел из дома с мешками и сел в легковой автомобиль. Сначала он сдал назад, после чего попытался наехать на журналистов. Один успел вовремя отойти, но второго машина ударила по ногам.

Ранее этот же мужчина напал на съемочную группу «Известий» с лопатой.

16 декабря силовики пришли в трехэтажный дом из-за подозрений, что его хозяин совершает насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней дочери. В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли на втором этаже домовладения шесть автоматов Калашникова, три пулемета, пневматическую винтовку, гранату Ф-1, пистолеты ТТ и ПМ, двуствольное ружье, пистолет-пулемет «Кедр».

По данным следствия, Бовт насиловал дочь с января 2012 года по сентябрь 2019 года. СКР возбудил против мужчины уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста».

Также в отношении Бовта возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ.

Ранее, 17 декабря, РЕН ТВ опубликовал видеозапись вывоза оружия из этого дома. 18 декабря Андрей Бовт арестован на два месяца.