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Новые поезда запустят между Краснодаром и Анапой

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Новые электропоезда будут курсировать по маршрутам между Краснодаром и Анапой с 30 декабря. Для введения в эксплуатацию современных составов пришлось построить вокзал и платформу, а также отремонтировать другие объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Один из вагонов оснащен специальным оборудованием, предназначенным для людей с ограниченными возможностями. Ещё в одном вагоне созданы условия для пассажиров с домашними животными, отмечает RostovGazeta.

Напомним, оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) предоставит право бесплатного проезда в вагонах класса СВ и купейных вагонах для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к 75-летию Победы и действует с 23 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года без ограничений количества поездок.

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