На Украине назвали цену на газ для населения в начале 2020 года

Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.

Такая мера вводится с целью избежания резкого роста цен из-за возможного возникновения проблем, связанных с подписанием нового контракта на поставку российского газа.

Совместно со специалистами «Нафтогаза» правительство Украины разработало рыночный механизм, гарантирующий цену на газ, на которую не повлияют ни экономические, ни политические факторы.

В настоящий момент население Украины оплачивает газ иначе. Для граждан цена составляет 5878 грн ($251) за 1 тыс. кубометров. Для промышленных предприятий она выше — 7755 грн ($331) за 1 тыс. кубометров. Причем последняя меняется в зависимости от цен на газ в мире.

Гарантированная цена на газ была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. В I квартале 2020 года она будет на 12% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.

18 декабря в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что новая министерская встреча России, Украины и ЕК по транзиту российского газа через Украину в Европу состоится 19 декабря в Берлине. Предыдущие переговоры России и Украины прошли 9 декабря в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал их конструктивными.

27 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что каждый житель страны уже может подключиться к специальной программе «Гарантированная цена на газ». Это означает, что цена на газ в платежках будет по расчету 8 грн за кубометр на весь отопительный период.

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, пока стороны договоренности не достигли.