Голодец назвала матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге большим праздником

Мероприятия, связанные с открытием чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге, станут «большим праздником российского футбола», заявила вице-премьер Ольга Голодец. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 18 декабря.

«Мы обсуждаем культурную программу, открытие турнира состоится на Дворцовой площади — это подарок Санкт-Петербурга всем болельщикам европейского футбола», — сказала Голодец на пресс-конференции по итогам заседания попечительского совета Российского футбольного союза в среду.

Также вице-премьер выразила надежду на интерес к России и русской культуре со стороны иностранных граждан.

Как она рассказала, в настоящий момент подготовка к Евро-2020 идет полным ходом.

По ее словам, на заседании попечительского совета были затронуты также основные направления развития Российского футбольного союза: детский и женский футбол, пляжный футбол, мини-футбол, школьные и студенческие лиги, даже киберфутбол. Она отметила, что у каждого из этих направлений есть свои задачи и стратегии развития.

«Это амбициозная программа», — резюмировала Голодец.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Четыре матча, в том числе четвертьфинал, примет Санкт-Петербург.

14 декабря глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных соревнований не затронет проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года. По его словам, организация приняла очень жесткие санкции в отношении России, в частности, лишив ее права проводить крупные соревнования, среди которых чемпионаты мира, однако «должна быть одна граница для всех: да, в футболе чемпионат Европы — это важное соревнование, но в других видах спорта европейские первенства не имеют такого важного значения, поэтому нужно было принять решение, подходящее для всех видов спорта».