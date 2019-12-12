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Россияне рассказали о своем отношении к чемпионату Европы – 2020

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Фото: TASS/Imago
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Большая часть жителей России считает, что матчи чемпионата Европы – 2020, которые пройдут в Санкт Петербурге, станут одними из лучших на турнире — такой позиции придерживаются 70% человек, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опубликованы 12 декабря на официальной странице петербургского оргкомитета чемпионата в Instagram.

Число заявок на билеты на игры ЧЕ в Петербурге превысило количество мест

Три четверти респондентов (74%) заявили, что положительно относятся к проведению чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, при этом те, кто испытывает отрицательные эмоции, составили 9%. Смотреть трансляцию матчей дома или в общественных местах будет 44% участников опроса.

У 21% опрошенных чемпионат ассоциируется с большим числом туристов и болельщиков. Еще 20% признались, что Евро-2020 вызывает у них приятные эмоции и ассоциируется с весельем. Для 17% мероприятие станет событием международного масштаба и большим праздником, а 8% респондентов заверили, что испытывают чувство гордости за город. Вместе с этим 10% опрошенных людей заявили, что ассоциируют грядущий чемпионат мира с пробками, шумом и неудобствами.

В ходе опроса выяснилось, что 71% людей в Санкт-Петербурге знает о существовании паспорта болельщика.

По результатам жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая состоялась 30 ноября в Бухаресте, сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Первую игру подопечные главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова проведут 13 июня против бельгийцев в Санкт-Петербурге. 17 июня сборная России также в Петербурге сыграет с командой Финляндии, а 22 июня в Копенгагене сыграет с Данией.

Чемпионат Европы – 2020 пройдет в 12 городах 12 стран. Срок турнира — с 12 июня по 12 июля.

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