Twitch выразил надежду на сотрудничество с Rambler

Стриминговый сервис Twitch будет продолжать сотрудничать с компанией Rambler по устранению нелегального контента. Об этом 18 декабря ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

«Мы ожидаем, что будем взаимодействовать с «Рамблером» в достижении этой цели. Мы стремимся предоставлять качественный контент нашей российской аудитории», — отметили в Twitch.

16 декабря стало известно, что ООО «Рамблер Интернет Холдинг», входящее в Rambler Group, подало в суд на принадлежащий Amazon сервис Twitch за распространение «пиратcких трансляций» футбольных матчей Английcкой премьер-лиги.

Отмечалось, что требования включают взыcкание рекордной в истории России компенсации в размере 180 млрд рублей (около $2,9 млрд) и блокировку Twitch.

В Twitch сочли несправедливыми требования истца, поcкольку cервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает cобственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями».

В результате Rambler отозвал иск к сервису, подчеркнув, что условия соглашения, заключенного с Twitch, удовлетворяют обе стороны. К тому же стриминговый сервис предоставил все инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями