Президент Хорватии произнесла речь на фоне фотографии с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила перед избирателями на фоне совместной фотографии со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter в среду, 18 декабря.

К публикации прилагается видео, где за спиной Грабар-Китарович слайд с совместной фотографией политиков. Хорватский лидер при этом говорит о том, что ей удалось заключить соглашение с некоторыми странами. Согласно договоренностям хорваты поедут обучаться за границу, а вернувшись, будут получать по €8 тыс.

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 декабря 2019 г.

Как сообщает ТАСС, Россия и Хорватия договорились об упрощенном визовом режиме для отдельных категорий граждан с 14 декабря. Внесенные изменения закрепляют право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней в течение любого периода в 180 дней для членов экипажей гражданских воздушных и морских судов, аварийно-спасательных бригад в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для владельцев служебных паспортов, следующих в краткосрочные командировки.

В июле 2018 года Грабар-Китарович выступила против попыток изолировать Россию от мира. Она сказала, что хотела бы поддерживать диалог с Россией по вопросам безопасности.

Колинда Грабар-Китарович — действующий президент Хорватии с 19 февраля 2015 года. Ранее занимала посты министра европейской интеграции Хорватии (2003–2005), министра иностранных дел и европейской интеграции Хорватии (2005–2008), посла Хорватии в США (2008–2011), помощника генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии (2011–2014).