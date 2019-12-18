Троллейбусы Петрозаводска предложили передать в собственность республики

Троллейбусы, который курсируют в Петрозаводске, могут передать в собственность Республики Карелия. С таким предложением глава республики Артур Парфенчиков выступил на заседании петрозаводского городского совета, которое состоялось 18 декабря.

Передать троллейбусы предлагается на три года. По словам Парфенчикова, это позволит повысить качество троллейбусного сообщения. Сейчас городской электротранспорт не отвечает современным требованиям и запросам населения, пишет ИА «Карелinform».

Глава региона отмечает, что троллейбусное управление ждет масштабная модернизация.

20 ноября сообщалось, что в Энгельсе возобновлено производство на крупнейшем троллейбусном заводе в России ЗАО «Тролза», проходящего процедуру банкротства.