Монтаж главной елки начался в центре Петрозаводска

В Петрозаводске началась установка главного новогоднего дерева Республики Карелия. Елка высотой 18 м появится в центральной части города — на площади Кирова.

Работы планируется завершить к концу недели — до 15 декабря. К этому времени центральную площадь уже должны украсить, пишет ИА «Карелinform».

Всего в республиканской столице будет установлено 14 елей. Специалисты соберут до 22 декабря. Общая стоимость сборки всех елок составляет 1,6 млн рублей.

3 декабря специалисты приступили к сбору главной новогодней елки Санкт-Петербурга на Дворцовой площади. В высоту зеленая красавица будет достигать 25 м, а в процессе несения новогодней «службы» ее будут дополнять новой хвоей и игрушками, которые пришли в негодность.