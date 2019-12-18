Эксперты назвали самую активную возрастную группу «черной пятницы»

Самыми активными покупателями через интернет в «черную пятницу» стали пользователи старше 45 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой компании Quiet Media, поступившего «Известиям» в среду, 18 декабря.

Специалисты Quiet Media провели сравнительный анализ активности 2,5 млн потребителей за два периода: с 14 по 17 ноября и с 28 ноября по 1 декабря («черная пятница»).

Наибольший процент покупателей составила возрастная группа 45+ — «поколение X»: рост их покупательской активности в период «черной пятницы» по сравнению с периодом 14-17 ноября составил 141% для мужчин и 145% для женщин.

При этом так называемое поколение Z (от 18 до 24 лет) совершали в дни скидок меньше всего покупок по сравнению с другими возрастными категориями: рост их потребительской активности в «черную пятницу» составил 88% как у мужчин, так и у женщин.

«Вопреки общему мнению, что молодые люди чаще заказывают товары через интернет, категория 18–24 лет оказалась не так платежеспособна, как, например, их родители», — отметил исполнительный директор Quiet Media Михаил Берлизев.

Он добавил, что покупатели старше 45 лет активнее наращивают присутствие в интернете, так как делают покупки не только для себя, но и для детей или внуков.

По словам Берлизева, результаты исследования показали интересные тенденции: интернет-магазины, сконцентрированные на одной категории товаров, имеют больший спрос, чем те, кто старается охватить все категории.

Как показало исследование, самыми популярными в период «черной пятницы» стали товары для детей. С 28 ноября по 1 декабря женщины в 5,8 раза совершали покупки этой категории чаще, чем в период с 14 по 17 ноября, и в 6,3 раза чаще — мужчины.

Не самый высокий спрос наблюдался на цифровые товары и бытовую технику, наименьший рост покупательской активности показала группа онлайн-магазинов смешанных категорий.

2 декабря эксперты рассказали «Известиям», что в России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек. По мнению президента оператора фискальных данных «Платформа ОФД» Александра Иванова, уменьшение суммы связано с падением реальных доходов и покупательной способности населения.