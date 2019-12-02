Рекорд на оборот: число покупок в «черную пятницу» выросло на 15%

Общий оборот первых двух дней «черной пятницы», прошедшей в России с 29 ноября по 1 декабря, вырос на 11% по сравнению с прошлогодней акцией. Это произошло за счет увеличения числа покупок на 15%, тогда как средний чек, напротив, упал на 14%, до 9,5 тыс. рублей . Об этом «Известиям» сообщили в операторе фискальных данных «Платформа ОФД», который проанализировал информацию с 900 тыс. онлайн-касс. Эксперты по-разному объясняют эти тенденции — возможно, сами скидки уменьшают сумму затрат, с другой стороны, нельзя исключать и то, что на среднем чеке сказывается низкая покупательная способность . Тем не менее прогнозы Ассоциации компаний интернет-торговли довольно оптимистичны: итоговый оборот «черной пятницы» в онлайн-сегменте в этом году увеличится до 20 млрд рублей, а в офлайн — до 200 млрд рублей.

Меньше, но больше

За первые два дня «черной пятницы» средний чек составил чуть больше 9,5 тыс. рублей. Как рассказали «Известиям» в операторе фискальных данных «Платформа ОФД», это на 20% ниже, чем в те же дни неделю назад (22–23 ноября), а также на 14% меньше, чем во время распродаж в 2018 году.

Число покупок в течение 29–30 ноября выросло на 15% по сравнению с прошлогодней акций. В итоге общий объем трат россиян за эти дни увеличился на 11%. В «Платформе ОФД» не раскрыли «Известиям» абсолютных цифр, сославшись на коммерческую тайну торговых операторов. Итоговые данные за три дня распродаж аналитики обещают опубликовать вечером 2 декабря.

Руководитель направления промо в компании Ozon Павел Кобелев рассказал «Известиям», что ритейлер зафиксировал похожую тенденцию: по итогам первого дня распродаж на фоне роста числа покупок снизился средний чек. Так, у Ozon он составил чуть больше 2,6 тыс. рублей, упав на 6% относительно прошлого года. Тем не менее, по словам Павла Кобелева, «черная пятница – 2019» стала самой успешной в истории компании и рекордной по всем показателям.

пятница Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Интернет-площадка зафиксировала в 2,5 раза больше заказов, чем во время аналогичной акции в прошлом году, — сказал он. — Оборот от продаж в 2,3 раза превысил показатели прошлого года.

Многодневная акция позволяет клиентам распределить свои расходы, они могут подробнее познакомиться с ассортиментом и при необходимости вернуться на площадку в удобное для них время, подчеркнул он.

Три причины

В Ozon также уточнили, что чем больше онлайн-игроки развивают инфраструктуру доставки товаров (с точки зрения сроков и ее способов), тем больше клиенты привыкают к покупкам в интернете. В результате они уже не формируют объемные заказы, а покупают чаще, но тратят при этом меньшие суммы.

В Национальной ассоциации дистанционной торговли иначе видят причину снижения среднего чека при покупках во время «черной пятницы». По мнению президента организации Александра Иванова, это связано с падением реальных доходов и покупательной способности населения . Начавшееся еще в 2014 году торможение экономики продолжается, отметил эксперт. Пока, по его словам, этот процесс нивелируется тем, что количество покупок, а также потребителей в онлайн-сегменте растет. Александр Иванов объясняет это естественным перетеканием покупателей из обычной розницы в Сеть.

Средний чек во время акции мог упасть и за счет большего количества участников, предположил в беседе с «Известиями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов . Эксперт подчеркнул, что «черная пятница» в 2019 году охватила практически всю розницу — как в онлайн-сегменте, так и в офлайн.

пятница Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Повышению доверия покупателей способствовало и то, что официальные организаторы распродажи стали тщательно следить за реальностью скидок компаний, участвовавших в акции. Также устроители «черной пятницы» проверяли, не завышали ли продавцы цены накануне распродаж, чтобы потом триумфально их снизит ь. В течение первых двух дней АКИТ не зафиксировал нарушений со стороны ритейлеров, подчеркнул Артем Соколов.

Рекорд по всем показателям

Самыми популярными категориями товаров стали бытовая техника и электроника . Как ранее писали «Известия», в среднем скидки на них в этом году увеличились вдвое, до 20%, за счет того, что дисконт давали не только ритейлеры, но и производители этой продукции. Также активным спросом пользовались одежда и обувь, которые традиционно остаются популярными категориями товаров в дни распродажи. Скидки на них доходили до 70%.

Директор по маркетингу и PR «Платформы ОФД» Леонид Симаков сказал «Известиям», что основная доля продаж в период «черной пятницы» приходится на торговлю в Сети в крупных городах.

пятница Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Онлайн-покупки уже давно стали удобными, зачастую они выгоднее, чем в обычных стационарных магазинах, — отметил Леонид Симаков. — Более того, этот способ экономит время потребителя, что особенно важно в мегаполисе. Плюс онлайн-продажи проникли в большее число товарных категорий, в том числе более низкого ценового сегмента.

По данным Ozon, самые популярные категории по объему выручки: детские товары, электроника, одежда, книги, товары для дома и продукты питания — на них пришлось около 80% заказов.