В России средний чек покупок в «черную пятницу» уменьшился на 14%

В России число покупок в «черную пятницу» выросло на 15% по сравнению с прошлым годом, при этом почти на столько же упал средний чек, рассказали «Известиям» эксперты.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» сообщил, что общий оборот первых двух дней распродажи, прошедшей в России с 29 ноября по 1 декабря, вырос на 11% по сравнению с прошлогодней акцией.

Это произошло за счет увеличения числа покупок на 15%, тогда как средний чек, напротив, упал на 14%, до 9,5 тыс. рублей.

По мнению президента организации Александра Иванова, уменьшение суммы связано с падением реальных доходов и покупательной способности населения.

В свою очередь, президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уверен, что средний чек во время акции мог упасть и за счет большего количества участников, поскольку, «черная пятница» в 2019 году охватила практически всю розницу — как в онлайн-сегменте, так и в офлайн.

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Рекорд на оборот: число покупок в «черную пятницу» выросло на 15%