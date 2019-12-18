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Экспортер леса в Приангарье не вернул государству более 342 млн рублей

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В Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении фирмы, которая вывозила лес в Китай. Компания уклонилась от обязанностей по репатриации денежных средств на сумму 342 млн рублей.

Фирма в поселке Куйтун поставляла за границу обрезной пиломатериал по нескольким договорам с 2015 по 2019 год. Декларации подавались на Саянский и Нижнеудинский таможенные посты. В срок, который предусмотрен контрактами, на счета российских банков не поступила валютная выручка компании на общую сумму свыше 342,6 млн рублей. Кроме того, в 2016 году фирма контрабандным путем экспортировала более 8,7 тыс. кубометров древесины общей стоимостью 53,2 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. При этом на таможенный пост были представлены фиктивные договоры купли-продажи пиломатериалов.

В отношении директора компании Иркутская таможня возбудила четыре уголовных дела по уклонению от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар и за контрабанду в крупном размере.

В ноябре сообщалось, что в Сибири задержаны двое местных жителей по подозрению в контрабанде леса. Ущерб может превышать 600 млн рублей.

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