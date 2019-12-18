Прямой эфир

Политолог назвал закон о загранпаспортах дискриминацией украинцев

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение кабинета министров Украины о пересечении границы с Россией только по загранпаспортам с 1 марта 2020 года является дискриминацией украинцев. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько.

Паспорт перемен: решения Москвы в Донбассе ждали давно
Перспективу получения российского гражданства в ДНР и ЛНР восприняли с надеждой на будущее и опасениями из-за реакции Киева

«Безусловно, это плохая новость, потому что это будет являться дискриминацией граждан со стороны своего собственного государства. А для России это будет грозить тем, что часть миграционных потоков будет перенаправлена из направления в сторону России в сторону Европы», — рассказал Безпалько телеканалу РЕН ТВ в среду, 18 декабря.

Политолог подчеркнул, что данное решение было принято из-за антироссийской политики, которую проводит Киев.

О том, что граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту с 1 марта, стало известно ранее в среду. Премьер-министр страны Алексей Гончарук отметил, что данное решение позволит сократить время прохождения пограничного контроля для граждан Украины, потому что для проверки данных информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Существующий упрощенный режим поездок в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев 5 декабря. Тогда стало известно о планах кабинета министров запретить украинским гражданам пересекать границу с РФ по внутренним документам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
С апреля 2019 года 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили российский паспорт
Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019