Политолог назвал закон о загранпаспортах дискриминацией украинцев

Решение кабинета министров Украины о пересечении границы с Россией только по загранпаспортам с 1 марта 2020 года является дискриминацией украинцев. Об этом заявил политолог Богдан Безпалько.

«Безусловно, это плохая новость, потому что это будет являться дискриминацией граждан со стороны своего собственного государства. А для России это будет грозить тем, что часть миграционных потоков будет перенаправлена из направления в сторону России в сторону Европы», — рассказал Безпалько телеканалу РЕН ТВ в среду, 18 декабря.

Политолог подчеркнул, что данное решение было принято из-за антироссийской политики, которую проводит Киев.

О том, что граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только по загранпаспорту с 1 марта, стало известно ранее в среду. Премьер-министр страны Алексей Гончарук отметил, что данное решение позволит сократить время прохождения пограничного контроля для граждан Украины, потому что для проверки данных информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Существующий упрощенный режим поездок в Россию в условиях «вооруженной агрессии последней» является угрозой национальной безопасности Украины, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев 5 декабря. Тогда стало известно о планах кабинета министров запретить украинским гражданам пересекать границу с РФ по внутренним документам.