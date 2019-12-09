С апреля 2019 года 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР получили российский паспорт

Начиная с апреля 2019 года 125 тыс. жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) получили паспорт гражданина РФ. Об этом 9 декабря заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство», — приводит его слова официальный сайт МВД.

Также Колокольцев рассказал, что количество людей, принятых по госпрограмме добровольного переселения соотечественников, в нынешнем году осталось на уровне 2018 года — около 92,5 тыс. В настоящий момент соотечественников принимают 76 субъектов, а к началу следующего года количество регионов увеличится до 80.

Кроме того с 2020 года Севастополь войдет в число субъектов, где действует особый порядок разработки региональных программ, а статус территории приоритетного заселения закрепится за субъектами Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Принять участие в программе добровольного переселения имеют право соотечественники, постоянно или временно проживающие за рубежом, а также граждане, которые уже прибыли в Россию в экстренном порядке, то есть беженцы. Соотечественниками считаются российские граждане (обладатели российского паспорта) и те, чьи предки по прямой линии когда-то жили в России (СССР).

Ранее, 7 декабря заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил об увеличении числа пунктов выдачи в упрощенном порядке паспортов России для жителей ДНР и ЛНР.

В ноябре губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о получении более 170 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик российского гражданства в упрощенном порядке.

24 апреля российский президент Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных республик.