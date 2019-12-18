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Патриарх Иерусалима предложил созвать всеправославное совещание в феврале

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Иерусалимский патриарх Феофил III предложил провести в Иордании Всеправославное совещание по ситуации в православном мире в феврале 2020 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

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«В предложениях Иерусалимского патриарха фигурирует такая дата, то есть такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», — подтвердил он.

Агентство отмечает, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание «по украинскому вопросу» пройдет в феврале следующего года.

21 ноября Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей провести совещание в Иордании для обсуждения вопроса сохранения всеправославного единства.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос (указ. — Ред.) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). В Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что данная бумага стала результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы и прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

29 октября архиепископ Иероним II отправил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию «мирное письмо», которое означает официальное признание новой церкви Украины. Отмечалось также, что не все в греческой церкви согласны с этим.

Так называемая ПЦУ была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

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