Патриарх Иерусалима предложил созвать всеправославное совещание в феврале

Иерусалимский патриарх Феофил III предложил провести в Иордании Всеправославное совещание по ситуации в православном мире в феврале 2020 года. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

«В предложениях Иерусалимского патриарха фигурирует такая дата, то есть такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», — подтвердил он.

Агентство отмечает, что ранее в социальных сетях появилась информация о том, что Всеправославное совещание «по украинскому вопросу» пройдет в феврале следующего года.

21 ноября Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей провести совещание в Иордании для обсуждения вопроса сохранения всеправославного единства.

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос (указ. — Ред.) об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). В Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнули, что данная бумага стала результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы и прекратили евхаристическое общение с Константинополем.

29 октября архиепископ Иероним II отправил предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию «мирное письмо», которое означает официальное признание новой церкви Украины. Отмечалось также, что не все в греческой церкви согласны с этим.

Так называемая ПЦУ была создана на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).