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Закон о содержании сельскохозяйственных животных приняли в ЕАО

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В Еврейской автономной области приняли законы об обращении с животными. Документы регулируют полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также определяют порядок содержания сельскохозяйственных животных.

Согласно законам, заниматься отловом бродячих животных, их транспортировкой, учетом и содержанием будут муниципалитеты. В приюте животные должны пройти вакцинацию, стерилизацию и лечение. Собаки и кошки, которые не проявляют немотивированную агрессию, должны быть возвращены на прежние места обитания. Об этом сообщает ИА EAOMedia. При этом в регионе необходимо вести мониторинг количества животных без хозяев.

Депутаты уточнили, что федеральный закон не распространяется на содержание сельскохозяйственных животных, в связи с чем нормативный акт был разработан на уровне региона. Документ определяет обязанности органов государственной власти, муниципалитетов и владельцев животных. Крупный рогатый скот, лошади, козы и овцы подлежат регистрации. При этом предприниматели должны принимать меры для диагностики и лечения болезней животных.

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