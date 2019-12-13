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Жители Тверской области сообщили об отравлениях бездомных животных

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В Ржеве (Тверская область) местные жители сообщили о гибели бродячих животных из-за отравы. Неизвестные смешали яд с кормом.

По данным горожан, несколько кошек погибли на Селижаровском проезде. Среди бездомных были и домашние кошки. Местные жители уточняют, что животных постоянно подкармливали в окрестных дворах. Очевидцы считают, что неизвестные подсыпали отраву в корм, пишут «Тверские ведомости».

Горожане уточнили, что миски, в которые раньше насыпали корм, исчезли. Подобные происшествия зафиксированы и в других районах Ржева. Местные жители просят обращаться в полицию всех, кому что-либо известно об отравлении животных. Хозяев собак и кошек предупреждают, что выгул питомцев на данный момент не безопасен.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Ставропольском крае откроют два крупных питомника для бродячих животных. Специалисты будут вакцинировать животных и по возможности искать им новых хозяев.

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