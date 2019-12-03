Прямой эфир

Приют для животных под Астраханью достроят к началу 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К началу 2020 года в Астраханской области планируют завершить строительство приюта для бездомных животных. Его возводят в Наримановском районе.

На территории разместят 300 вольеров площадью 3–6 кв. м. 250 из них уже смонтировали. Кроме того, строятся еще 15 объектов: административные здания, хозяйственные помещения, операционные. В приюте оборудуют и прогулочную зону.

Коммуникации уже проложены, заканчивается монтаж световых опор. Работы должны завершить к 15 декабря, сообщает «Астрахань-24».

В сентябре сообщалось, что каждый день в Астрахани специалисты принимают по 30 звонков от горожан с жалобами на безнадзорных агрессивных животных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кинолог рассказал о правилах поведения при нападении собак
Зоозащитники призвали не оставлять на дачах кошек и собак

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019