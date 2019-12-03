Приют для животных под Астраханью достроят к началу 2020 года

К началу 2020 года в Астраханской области планируют завершить строительство приюта для бездомных животных. Его возводят в Наримановском районе.

На территории разместят 300 вольеров площадью 3–6 кв. м. 250 из них уже смонтировали. Кроме того, строятся еще 15 объектов: административные здания, хозяйственные помещения, операционные. В приюте оборудуют и прогулочную зону.

Коммуникации уже проложены, заканчивается монтаж световых опор. Работы должны завершить к 15 декабря, сообщает «Астрахань-24».

В сентябре сообщалось, что каждый день в Астрахани специалисты принимают по 30 звонков от горожан с жалобами на безнадзорных агрессивных животных.