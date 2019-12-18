Дептранс назвал самые востребованные станции МЦД

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) с начала их запуска чаще всего начинали свой путь со станций «Аникеевка», «Баковка», «Курская», «Подольск» и «Шереметьевская». Об этом сообщили в среду, 18 декабря, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры строят свой маршрут, — также станции «Курская», «Баковка», «Шереметьевская» и еще две станции: «Тушинская» и «Царицыно», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы.

Совмещенная схема метро и двух первых диаметров представлена в приложении «Метро Москвы», пишет РИАМО. Также там можно построить маршрут с МЦД, напомнили в департаменте.

«Обновленная билетная система функционирует корректно даже в условиях повышенного пассажиропотока в часы пик», — добавили в пресс-службе. Сотрудники, дежурящие на станциях у турникетов и валидаторов, помогают пассажирам в случае возникновения малейших затруднений.

Для оплаты проезда по МЦД и получения бесплатной пересадки на метро и МЦК необходимо активировать карту «Тройка», отметили в пресс-службе. Срок бесплатной активации не ограничен. При этом все «Тройки», купленные после 21 ноября, уже активированы. Соцкарты учащегося или студента также можно активировать в кассах метро или МЦД в зависимости от зоны поездок.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.