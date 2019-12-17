Власти Москвы назвали случайное пополнение «Троек» новогодним чудом

Московские власти подтвердили, что некоторые владельцы карт «Тройка» получили на них случайные зачисления в размере 20 тыс. рублей, и назвали это новогодним подарком. Об этом 17 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

В дептрансе отметили, что действительно были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту «Тройка» после оплаты проезда на валидаторах на станциях Московских центральных диаметров (МЦД), пишет сайт kp.ru. Чиновники отметили, что пассажиры могут считать это подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) к Новому году, и в ведомстве уже попросили не блокировать такие карты, чтобы «сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса».

Ранее 17 декабря телеканал «360» сообщал, что о произошедшем рассказал фотограф Андрей Белицкий. Он отметил, что неожиданное пополнение баланса карты заметил после оплаты проезда в метро: а счету оказалось свыше 20 тыс. рублей. Он обратился к контролерам, но карта отображалась у них как неисправная.

Позже он обменял «испорченную» карту на другую «Тройку» с балансом 1000 рублей, а также получил несколько мелких сувениров от руководства столичной подземки, пишет «Федеральное агентство новостей».

МЦД открылись для проезда пассажиров в ноябре, первые два маршрута МЦД «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 км, а МЦД-2 — 80 км. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления ж/д.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.