Поезда МЦД перевезли свыше 10 млн человек с момента запуска

Больше 10 млн пассажиров воспользовались первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД) с момента их запуска. Об этом 13 декабря сообщается на странице МЦД в Twitter.

Представитель МЦД уточнил, что в сутки поезда МЦД перевозят порядка 550 тыс. человек. Отмечается, что такого результата надеялись достичь не раньше чем через два месяца после запуска, однако спрос на новые маршруты постоянно растет, пишет агентство городских новостей «Москва».

Первые два маршрута МЦД «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» запустили 21 ноября. Общая протяженность МЦД-1 составляет 52 км, а МЦД-2 — 80 км. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления ж/д. Как отмечает РИАМО, проезд на МЦД можно оплатить картой «Тройка», а также воспользоваться льготами по социальны картам. Помимо этого, доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут: для этого нужно валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.