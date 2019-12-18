Сотрудников ЗАГСов Москвы начнут одевать в платья цвета чайной розы

Работники московских ЗАГСов будут носить платья-футляры при проведении торжественной регистрации — такой дресс-код вступит в силу с 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Они (работники ЗАГСов. — Ред.) будут встречать пары в платьях-футлярах цвета чайной розы, сшитых специально для торжеств», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Других подробностей она не уточнила.

18 декабря в России отмечается День работников органов ЗАГСа.

В начале месяца стало известно, что более 470 пар в Москве зарегистрируют брак 31 декабря.