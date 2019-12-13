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ЗАГС Москвы назвал самые редкие имена новорожденных за два месяца

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Фото: Depositphotos
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Девочки с именами Джульетта и Весна появились на свет в Москве в ноябре 2019 года. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Помимо Весны и Джульетты, в октябре и ноябре детей называли и другими редкими именами. Так, в столице родились мальчики Лукиан, Лучезар, Климентий, Игнатий, Феодор, Яромир, а также 29 девочек по имени Стефания и 22 Оливии.

В столичном управлении ЗАГС также отметили, что самым популярным именем для мальчика в октябре-ноябре стало Михаил — его получили более 470 детей. Девочек чаще называли именем Анна — почти 450 человек. В числе популярных мужских имен также оказались Александр и Максим, а среди женских — Мария и София.

В конце мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому почти половина россиян (47%) отрицательно относится к необычным именам для детей. Такой позиции придерживаются в основном представители старшего поколения (60% в категории старше 60 лет). 41% респондентов относится к необычным именам нейтрально, 11% — положительно.

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