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Более 470 пар заключат брак в Москве 31 декабря

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Фото: Depositphotos
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31 декабря более 470 пар зарегистрируют брак в ЗАГСах Москвы. Всего за время новогодних праздников в столице поженятся около 550 пар, сообщила в понедельник, 2 декабря, начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

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По ее словам, у россиян канун Нового года является наиболее популярным периодом для регистрации брака.

«Молодожены чaсто выбирaют новогодние предпрaздничные и прaздничные дни для регистрaции брaкa, тaк кaк Новый год связaн с нaчaлом новой жизни и это хороший повод создaть новую семью», — цитирует Ефремову «РИА Новости».

На регистрации, которые пройдут 27 и 28 декабря, уже подано около тысячи заявлений. Из них 130 пройдут на новых площадках, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Также Ефремова рассказала, что в последний день уходящего года отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания будут работать в обычном режиме. Пары, планирующие свадьбу в следующем году, смогут подать заявление 31 декабря, в том числе и на регистрацию брака на новых площадках, сообщает НСН.

В ноябре сообщалось, что более 5 тыс. пар поженились на необычных площадках для регистрации брака в столице. Такие площадки работают в Москве уже шесть месяцев, стоимость регистрации на них не превышает привычного размера государственной пошлины, единого для всех отделов ЗАГС, — 350 рублей.

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