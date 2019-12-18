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СМИ узнали о возможной причине обысков в офисах Гуцериева

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Фото: iz.ru
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Следственная проверка, которая проходит в офисах миллиардера Михаила Гуцериева, может быть связана с делом о контрабанде нефти на Украину. По некоторым данным, речь идет о контрабанде около 100 тыс. т нефти и ущербе на 2 млрд рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 18 декабря.

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Отмечается, что по документам продукт должен был поступить в Турцию.

Подтверждений тому, что бизнес Гуцериева может быть связан с контрабандой, пока нет. Правоохранительные органы никак не комментировали данные сообщения СМИ.

Сам Михаил Гуцериев в телефонном разговоре с журналистом РЕН ТВ дважды опроверг сообщения об обысках и назвал их провокацией.

Телеканал также опубликовал фотографии из домашнего кабинета Гуцериева, где, по предварительным данным, проходят обыски. Кроме этого, как сообщает РЕН ТВ, обыски проходят еще по 14 адресам, в частности в офисе «ФортеИнвест» сына Михаила — Саида Гуцериева — на Новослободской улице в Москве.

Информацию об обысках прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль ничего не знает о следственных мероприятиях.

11 октября РЕН ТВ сообщал о том, что совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, достиг примерно 1 трлн рублей, или $15 млрд.

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