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Бывший чиновник Минобороны осужден на 10 лет за крупную взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшему директору департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина по факту получения взятки в размере около 12 млн рублей, сообщает ТАСС 16 декабря.

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«Признать Куксина виновным и назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — такой приговор огласила судья Елена Суздаль.

Суд также назначил Куксину штраф в размере 30 млн рублей в качестве дополнительного наказания, а также лишил его права занимать определенные должности в госорганах на 10 лет.

Защита намерена обжаловать приговор в Мосгорсуде.

Куксина арестовали и задержали 19 юля 2018 года. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гособвинение просило назначить ему 13 лет в исправительной колонии строго режима и штраф в размере 30 млн рублей, а также лишить права занимать должности в госорганах сроком на 10 лет.

В 2016 году Куксин, используя служебное положение, получил взятку от своего подчиненного Ефимова в размере 7 млн рублей в обмен на назначение на вышестоящую должность и дальнейшее покровительство. В случае отказа Куксин угрожал уволить Ефимова. Изначально бывший директор департамента аудита государственных контрактов Минобороны вымогал взятку в размере 15 млн рублей. Вину подсудимый не признал.

7 декабря сотрудники правоохранительных органов при обыске в автомобиле бывшей первой замглавы подмосковного городского округа Щелково Натальи Тамбовой изъяли более 4 млн рублей. Также в автомобиле находились упакованные чемоданы с личными вещами Тамбовой и ее матери. Они планировали скрыться от следствия на территории Белоруссии.

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