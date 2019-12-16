Бывший чиновник Минобороны осужден на 10 лет за крупную взятку

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшему директору департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина по факту получения взятки в размере около 12 млн рублей, сообщает ТАСС 16 декабря.

«Признать Куксина виновным и назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — такой приговор огласила судья Елена Суздаль.

Суд также назначил Куксину штраф в размере 30 млн рублей в качестве дополнительного наказания, а также лишил его права занимать определенные должности в госорганах на 10 лет.

Защита намерена обжаловать приговор в Мосгорсуде.

Куксина арестовали и задержали 19 юля 2018 года. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гособвинение просило назначить ему 13 лет в исправительной колонии строго режима и штраф в размере 30 млн рублей, а также лишить права занимать должности в госорганах сроком на 10 лет.

В 2016 году Куксин, используя служебное положение, получил взятку от своего подчиненного Ефимова в размере 7 млн рублей в обмен на назначение на вышестоящую должность и дальнейшее покровительство. В случае отказа Куксин угрожал уволить Ефимова. Изначально бывший директор департамента аудита государственных контрактов Минобороны вымогал взятку в размере 15 млн рублей. Вину подсудимый не признал.

7 декабря сотрудники правоохранительных органов при обыске в автомобиле бывшей первой замглавы подмосковного городского округа Щелково Натальи Тамбовой изъяли более 4 млн рублей. Также в автомобиле находились упакованные чемоданы с личными вещами Тамбовой и ее матери. Они планировали скрыться от следствия на территории Белоруссии.