В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в офисах группы «Самфар»

Кремлю ничего неизвестно об обысках в офисах группы компаний «Самфар» Михаила Гуцериева. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли что-то о проведении обысков в офисах и квартире Гуцериева, Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не знают.

Ранее, 18 декабря, Telegram-канал Mash сообщил об обысках в квартире Гуцериева и в офисах 10 связанных с ним компаний. Отмечается, что обыски связаны с контрабандой нефти.

Сообщения об обысках в тот же день опровергли в пресс-службе группы «Самфар», заявив, что эта информация не соответствует действительности. Сам Гуцериев назвал эти сообщения провокацией.