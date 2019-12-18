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В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в офисах группы «Самфар»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кремлю ничего неизвестно об обысках в офисах группы компаний «Самфар» Михаила Гуцериева. Об этом 18 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли что-то о проведении обысков в офисах и квартире Гуцериева, Песков сказал, что в Кремле об этом ничего не знают.

Ранее, 18 декабря, Telegram-канал Mash сообщил об обысках в квартире Гуцериева и в офисах 10 связанных с ним компаний. Отмечается, что обыски связаны с контрабандой нефти.

Сообщения об обысках в тот же день опровергли в пресс-службе группы «Самфар», заявив, что эта информация не соответствует действительности. Сам Гуцериев назвал эти сообщения провокацией.

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