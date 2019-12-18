Гуцериев опроверг сообщения об обысках у себя

Бизнесмен Михаил Гуцериев опроверг сообщения об обысках в офисах в своей квартире и офисах принадлежащих ему компаний. Об этом 18 декабря сообщил Telegram-канал «112».

«Нет, неверная (информация)», — сказал он. В беседе с РЕН ТВ Гуцериев также назвал данные сообщения провокацией. По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов приходили в офис компании «ФортеИнвест» Саида Гуцериева, который расположен на Новослободской улице в Москве.

Ранее, 18 декабря, Telegram-канал Mash сообщил об обысках в квартире Гуцериева и в офисах 10 связанных с ним компаний. Сообщается, что обыски связаны с контрабандой нефти.

В тот же день в пресс-службе группы «Сафмар», совладельцем которой является бизнесмен, заявили, что информация об обысках не соответствует действительности, передает «РИА Новости».