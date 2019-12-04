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Прокуратура Южной Кореи приступила к обыскам в администрации президента

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Фото: en.yna.co.kr
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Прокуратура Республики Корея проводит обыски в администрации президента в связи с возможным сокрытием улик в рамках дела о взяточничестве бывшего вице-мэра города Пусан Ю Чжэ Су, сообщает Yonhap в среду, 4 декабря.

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Обыски начались в 11:30 по местному времени (5:30 мск) после того, как прокуратура получила ордер. В настоящий момент Ю Чжэ Су отстранен от исполнения обязанностей. В настоящее время он находится под арестом. Соответствующее решение суд Сеула вынес 27 ноября.

Ю Чжэ Су находился под наблюдением по подозрению во взяточничестве в 2017 году, когда он занимал должность главы госкомиссии по финансовым услугам. Тогда ему удалось избежать наказания по неизвестным причинам. В 2018 году чиновник был назначен вице-мэром Пусана.

В ходе обыска прокуратура рассчитывает обнаружить улики, которые могли быть сокрыты, что стало причиной прекращения расследования в его отношении.

Кроме того, ведется расследование вероятной причастности к делу бывшего министра юстиции страны Чо Гука к сокрытию улик, который ранее был помощником президента по гражданским делам.

В феврале 2019 года Центральный суд Сеула приговорил бывшего министра национальной обороны Республики Корея Ким Гван Чжина к двум с половиной годам лишения свободы за организацию онлайн-компании в пользу консервативного правительства экс-президента страны Пак Кын Хе, которую задержали в апреле 2017 года после объявления импичмента. Ей предъявили обвинения по 18 пунктам, среди которых коррупция, разглашение государственной тайны и превышение полномочий.

В апреле 2018 года корейский суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в $16 млн.

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