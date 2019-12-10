Триллион идей: промышленность поддержат инвестициями

Правительство планирует в ближайшие несколько лет направить 1,3 трлн рублей на развитие отечественного производства. Инвесторам будут предложены специальные контракты с особыми условиями для вложения в высокотехнологичные проекты. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время заседания комиссии по импортозамещению. Наибольшие успехи на данном пути сейчас показывают пищевая, перерабатывающая, радиоэлектронная, лесная и химическая отрасли промышленности.

Курс на импортозамещение был объявлен в 2014 году после введения обоюдных санкций России и Запада. Идея состояла в том, чтобы наладить в стране собственное производство закупаемой ранее зарубежной продукции, снизив зависимость основных отраслей от импорта.

По данным государственной информационной системы промышленности (ГИСП), планируется, например, что до 2021 года в лесопромышленном комплексе уровень закупок за рубежом снизится до 49%, нефтегазовом секторе — до 55%, медицине — до 33%, легкой промышленности — до 44%, станкостроении — до 75%, в автомобильной отрасли — до 7%. Однако многие эксперты считают действия властей не слишком успешными, ссылаясь на то, что внутренний рынок России не обеспечивает достаточного спроса. Зависимость от импорта сохраняется, поскольку проще купить за рубежом в нужном объеме, чем наладить собственное производство. В то же время правительство продолжает активно субсидировать различные направления отечественной промышленности. Только за последние четыре года из федерального бюджета туда было направлено более 1,6 трлн рублей.

— Сегодня у нас действуют 23 отраслевых плана мероприятий по импортозамещению в приоритетных гражданских отраслях промышленности. Многие из них рассчитаны на период до 2021 года, то есть следующий год — последний. Нужно оценить их эффективность с учетом приоритетов, которые определены в национальных проектах и комплексном плане модернизации, в том числе по увеличению объемов экспортных поставок, — отметил Дмитрий Медведев.

По его словам, нынешним действующим планом предусмотрено более 1,7 тыс. проектов по импортозамещению, которые находятся на разных уровнях исполнения, но более двух третей уже заработали.

Эффективным инструментом в этом процессе, по мнению премьера, стали специальные инвестиционные контракты, которые обеспечивают бизнесу стабильные условия существования. В этом году их доработали.

— Новый контракт гарантирует инвесторам особые условия для вложений в высокотехнологичные проекты, в том числе исключает входной порог по минимальному объему инвестиций. И позволяет вкладываться на долгие сроки (15–20 лет). Сейчас завершается процесс подготовки документов, которые нужны для начала его работы, — подзаконных актов, — сообщил Дмитрий Медведев.

Особое внимание на заседании было уделено секторам нефти и газа. Еще несколько лет назад Россия и страны Запада стремились к стабильности общего энергетического рынка. Однако после событий на Украине и возвращения полуострова Крым в состав РФ топливно-энергетическая отрасль стала одной из главных мишеней для ограничений, введенных правительствами стран Евросоюза и США. В начале июля 2015 года было решено ввести запрет на инвестиции в энергетические секторы России, включая добычу нефти и газа.

Иностранные компании перестали осуществлять экспорт товаров, услуг и технологий, необходимых для глубоководной разведки и добычи нефти, в том числе в районе Арктики. Проекты, связанные с добычей сланцевой нефти в России, например с бурением, с освоением скважин или геофизическими исследованиями, также попали под санкции. В тот момент 80% закупаемого отечественными нефтяниками оборудования было импортным. По отдельным категориям показатель достигал 100%.

За прошедшие несколько лет удалось добиться положительных результатов. Сегодня российские компании планируют закупать оборудование, произведенное в РФ в полном объеме, отметил председатель правительства.

— Особый порядок импортозамещения действует в компаниях топливно-энергетического комплекса. В каждой из них существуют свои корпоративные планы, и благодаря им доля отечественной продукции в закупках компаний выросла до 85–90%. Есть предложения по корректировке ряда корпоративных планов с учетом отраслевой специфики. В том числе — о создании перечня потребностей компаний в оборудовании и технологиях, — добавил премьер-министр.

В целом за период с 2014 по 2018 год доля отечественной продукции в закупках крупнейших государственных компаний ТЭК выросла с 50–60% до 85–95%. За это время из бюджета на поддержку диверсификации было направлено более 7 млрд рублей, в первую очередь в виде субсидии, которая обеспечивала льготные проценты по кредитам. Около 57% получателей поддержки — это предприятия ОПК. По некоторым оценкам, общий объем рынка нефтегазового оборудования в прошлом году составил 450 млрд рублей и более половины пришлось на предприятия российского сегмента.