Украина и Румыния подписали межоператорское соглашение

Компания «Оператор ГТС Украины» и румынский оператор Transgaz подписали соглашение, благодаря которому природный газ будет поставляться на Украину в реверсном режиме, а далее — в направлении Молдавии. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение украинской копании.

«Сегодня «Оператор ГТС Украины» и румынский Transgaz подписали межоператорское соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор», — сказано в сообщении.

Таким образом, разблокировались поставки газа из Южной Европы и Турции через Румынию и Болгарию.

Отмечается, что до этого операторы ГТС Украины и Румынии не могли транспортировать газ в реверсном направлении, так как эта возможность была заблокирована транзитным контрактом от 2009 года между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом». Однако 1 января 2020 года этот запрет будет нивелирован и операторы смогут сотрудничать согласно европейским стандартам.

Днем ранее в Евросоюзе признали создание независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины и заявили, что он отделен от «Нафтогаза Украины».