Врачи рассказали, как улучшить самочувствие зимой

Чтобы улучшить самочувствие зимой, врачи советуют россиянам просыпаться пораньше и чаще гулять. Это поможет сохранить хорошее настроение в период нехватки солнечного света. Кроме того, полезно наладить режим отдыха и бодрствования. Спать нужно не менее восьми часов. Если вставать рано не получается, врачи советуют каждый день переводить стрелку будильника на пять минут назад.