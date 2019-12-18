Врачи рассказали, как улучшить самочувствие зимой
Чтобы улучшить самочувствие зимой, врачи советуют россиянам просыпаться пораньше и чаще гулять. Это поможет сохранить хорошее настроение в период нехватки солнечного света. Кроме того, полезно наладить режим отдыха и бодрствования. Спать нужно не менее восьми часов. Если вставать рано не получается, врачи советуют каждый день переводить стрелку будильника на пять минут назад.
Чтобы улучшить самочувствие зимой, врачи советуют россиянам просыпаться пораньше и чаще гулять. Это поможет сохранить хорошее настроение в период нехватки солнечного света. Кроме того, полезно наладить режим отдыха и бодрствования. Спать нужно не менее восьми часов. Если вставать рано не получается, врачи советуют каждый день переводить стрелку будильника на пять минут назад.