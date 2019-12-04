Названы продукты, которые нельзя есть на завтрак
Врачи назвали пять продуктов, которые нельзя есть на завтрак. Натощак не рекомендуют цитрусовые, при регулярном употреблении они могут довести до гастрита. Не стоит есть на голодный желудок помидоры. Дубильная кислота в их составе повышает кислотность желудка. Раздражает слизистую выпечка из дрожжевого теста. Противопоказаны натощак газированные напитки и кофе.
Врачи назвали пять продуктов, которые нельзя есть на завтрак. Натощак не рекомендуют цитрусовые, при регулярном употреблении они могут довести до гастрита. Не стоит есть на голодный желудок помидоры. Дубильная кислота в их составе повышает кислотность желудка. Раздражает слизистую выпечка из дрожжевого теста. Противопоказаны натощак газированные напитки и кофе.