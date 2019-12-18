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«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в суде на $44 млн

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене арбитражного решения по иску компании «Укрнафта» о взыскании более $44 млн в качестве компенсации за утраченные в Крыму инвестиции. Об этом в среду, 18 декабря, сообщили в пресс-служба украинской компании.

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«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остается в силе —Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал РФ. Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафты», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что, помимо $44,4 млн в рамках иска, суд также обязал Россию выплатить более $150 тыс. судебных издержек. Отмечается, что данное решение суда носит окончательный характер.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года компания «Укрнафта» лишилась прав собственности на заправки на полуострове. Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, фирма подала жалобу в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

В мае замглавы Минюста России Михаил Гальперин заявил агентству «Интерфакс»​​​, что компенсации, назначенные международными судами по искам украинских компаний за Крым, несоразмерны стоимости изъятого имущества. Он добавил, что решения о компенсациях будут обжалованы.

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