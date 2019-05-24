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В Минюсте оценили сумму компенсаций по искам украинских компаний за Крым

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Компенсации, назначенные международными судами по искам украинских компаний за Крым, несоразмерны стоимости изъятого имущества. Об этом 24 мая заявил агентству «Интерфакс» замглавы Минюста России Михаил Гальперин.

«Даже по практике инвестиционных арбитражей обычно сумма, которую заявляет истец, снижается в три-четыре раза. Вместе с тем мы видим по тем решениям, которые уже были вынесены, что она фактически не была снижена», — рассказал он.

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Гальперин отметил, что Россия может доказать несоразмерность назначенных выплат. По его словам, сейчас Минюсту предстоит выяснить, как были приобретены эти активы теми, кто сейчас заявляет себя инвесторами.

Чиновник добавил, что позиция России в вопросе компетенции суда, вынесшего решение, остается неизменной. Все решения о компенсациях, по его словам, будут обжалованы.

В Гаагском суде рассматривается ряд дел о выплатах украинским компаниям. Их участниками являются «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», бизнесмен Игорь Коломойский, предприятие «Днипроазот».

16 апреля, в частности, стало известно, что международный арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправочных станций в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года «Укрнафта» лишилась прав собственности на заправки. Компания, опираясь на договор между правительствами РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, подала жалобу в международный арбитраж.

Тогда суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако Москва не признала его компетенцию, обжаловав решение о наличии у него юрисдикции в Верховном суде Швейцарии.

Высшая судебная инстанция Швейцарии подтвердила правомерность Международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ. При этом Верховный суд Швейцарии согласился с арбитражным судом в том, что «Укрнафта» является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма — инвестициями.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина отказывается признавать итоги голосования, а Москва в свою очередь отмечает, что референдум прошел в соответствии с международным правом и является легитимным.

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