«Нафтогаз» заявил о способности России обойтись без транзита через Украину

Россия не будет нуждаться в использовании украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита топлива в Европу даже если «Северный поток — 2» не достроят в срок, заявил 16 мая глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, у России есть и другие технические возможности для осуществления поставок, поэтому Москва может отказаться от Украины при любых сценариях. При этом Коболев уверен, что тогда поставки «Газпрома» существенно сократятся.

«Для Украины потеря транзитного потока означает потерю $3 млрд годового дохода, а это примерно 3% ВВП. То есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года», — цитирует его «Экономическая правда».

Глава «Нафтогаза» выразил уверенность, что потеря транзита приведет к «настоящему кризису, в том числе политическому».

Контракт по транзиту между «Нафтогазом» и «Газпромом» истекает в конце этого года. В январе 2020 года планируется запуск газопровода «Северный поток — 2», который обеспечит прямую поставку ресурса из РФ в Европу.

При этом стороны до сих пор не подписали новое соглашение, хотя Москва отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.

На Украине же выразили надежду, что Москва будет вынуждена подписать договор.