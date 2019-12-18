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Мышиной лихорадкой стали болеть в 1,7 раз чаще в Удмуртии

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В Удмуртии с начала 2019 года заболеваемость мышиной лихорадкой (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) выросла в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Болезнь перенесли 1004 человека, в том числе 36 детей, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на Роспотребнадзор по Удмуртии. Эпидемиологическая обстановка остается напряженной.

В селах мышиной лихорадкой заражаются в 1,4 раза чаще, чем в городах. Территориями эпидемиологического риска являются Селтинский, Кизнерский, Увинский, Сюмсинский, Завьяловский и Якшур-Бодьинский районы. В Сюмсинском районе зарегистрирован один летальный исход. Основной путь заражения — бытовой.

В феврале Роспотребнадзор предупреждал о пике мышиной лихорадки в Удмуртии в 2019 году.

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