Япония потребовала освободить задержанные пограничниками России шхуны

Правительство Японии назвало неприемлемым задержание в водах южной части Курил пяти японских рыболовецких судов и потребовало их немедленного возвращения на родину вместе с экипажами. Об этом заявил в среду, 18 декабря, на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Российской стороне направлено соответствующее представление», — добавил он, сообщил телеканал NHK.

Он добавил, что Токио проверяет информацию о том, что в документах шхун, как отмечают российские пограничники, могли быть ложные записи о размерах улова.

Как напомнил телеканал, 18 декабря в Москве состоится встреча глав МИД России и Японии.

Рыболовецкие шхуны занимались промыслом осьминога в соответствии с двусторонним соглашением. Информацию о задержании и досмотре пяти японских рыболовецких судов подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органов. Подробностей задержания и число членов экипажа на них не приводится.

В октябре сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю применили оружие для задержания одной из шхун северокорейских браконьеров. В период с 28 по 30 сентября пограничники задержали в Японском море 11 маломерных судов КНДР.