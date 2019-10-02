Пограничники применили оружие для задержания браконьеров КНДР

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю применили оружие для задержания одной из шхун северокорейских браконьеров. В результате пострадали пять граждан КНДР, им всем оказана помощь. Об этом ТАСС 2 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения», — сказали в ЦОС. Отмечается, что экипаж судна, состоящий из 21 человека, эвакуирован, пятерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данным агентства, 1 и 2 октября в исключительной экономической зоне РФ в Японском море были пойманы 64 гражданина КНДР, занимавшиеся браконьерством. При обыске у них нашли около 6 т незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба и три акулы. Нарушителей доставили в порт Находка.

Накануне стало известно, что в период с 28 по 30 сентября пограничники задержали в Японском море 11 маломерных судов КНДР. У них были найдены и изъяты запрещенные орудия лова, а также более 4 тыс. особей незаконно добытого кальмара.

Ранее, 17 сентября сообщалось, в Японском море российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством в исключительной экономической зоне России. При задержании экипаж одной из шхун оказал сопротивление, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один северокореец погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.