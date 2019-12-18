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ВС США и Канады подтвердили наблюдение за кораблем ВМФ России

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Фото: twitter.com
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Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) подтвердило, что ведет наблюдение за разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов». Об этом 17 декабря сообщили в официальном Twitter-аккаунте командования.

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«NORAD и Северное командование Вооруженных сил США внимательно отслеживают перемещения представляющих интерес кораблей, в том числе иностранных военных кораблей, таких как российский корабль «Виктор Леонов», в нашей зоне ответственности», — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что осведомлены о «деятельности России на море», в том числе и о размещении регионе разведывательных кораблей. О том какие конкретно меры по наблюдению предпринимаются для наблюдения в командовании не уточнили, но подчеркнули, что в целях обеспечения безопасности США и Канады военные постоянно проводят операции в воздухе и на море.

Ранее, 16 декабря телеканал CNN со ссылкой на американские официальные лица сообщил о том, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры в международных водах у побережья штатов Южная Каролина и Флорида.

Официальные лица, чьи имена и должности не указываются, заявляют, что на корабле не включают навигационные огни в условиях ограниченной видимости и якобы не отвечают на запросы с проходящих в этом районе судов.

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