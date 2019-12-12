The National Interest назвал «Адмирал Кузнецов» куском ржавчины

Эксперты американского журнала The National Interest назвали российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «просто куском ржавчины». Статья была опубликована на сайте издания в среду, 11 декабря.

Строительство кораблей проекта 1143 было обусловлено желанием СССР стать военно-морской державой, способной проецировать свою силу за пределами государства, считает издание.

Отмечается, что основная причиной неудачи проекта является не распад СССР, отделивший Украину, где строились авианосцы, от России, а попытка совместить в одном корабле все возможности — и авианосца, и ракетного крейсера, передает НСН.

Эксперт Военно-морского института США Ричард Мосс заявил в июле, что России вместо ремонта «Адмирала Кузнецова» следует заняться постройкой атомных подводных лодок проекта 885 «Ясень» или малых ракетных катеров.

12 декабря на «Адмирале Кузнецове» произошел пожар. Согласно предварительным данным завода «Звездочка», возгорание началось в первом энергоотсеке во время проведения огневых работ.

Число пострадавших при пожаре на авианосце увеличилось до девяти человек. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров взял на контроль ситуацию с пожаром на «Адмирале Кузнецове», пишет RNS.