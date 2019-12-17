Пониженные ставки по кредитам предоставили предприятиям Мценска

Предприятия, зарегистрированные в моногороде Мценск, получили возможность взять кредит от 500 тыс. до 2 млрд в рублей по сниженной ставке. Льгота предоставляется на следующих условиях: 7,75% годовых – на любые цели для предпринимателей; 8,0% годовых – на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса и на оборотные цели для субъектов среднего бизнеса; 8,25% годовых – на оборотные цели для субъектов малого бизнеса.

Ставки будут действовать в рамках всей кредитной линейки при соответствии предпринимателей условиям программы Минэкономразвития России. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Добавим, что ранее территории Мценского района Орловской области создали особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ «Орел» должен составить более 9,2 млрд рублей к 2028 году. Будет создано около 2 тыс. рабочих мест.