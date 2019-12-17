Психолог объяснила скандал в фигурном катании после ухода Загитовой

Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу, спортивный психолог Елизавета Кожевникова оценила последствия заявления олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой о приостановке карьеры. После сообщения 17-летней спортсменки о желании взять паузу в соревнованиях, участвовать в шоу и искать мотивацию для возвращения в фигурном катании произошел крупный конфликт.

Тренерская команда Этери Тутберидзе, в которой продолжает работать Загитова, выразила возмущение комментариями заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о причинах ухода девушки.

«Это война между апологетами «экологичного» спорта и сторонниками концепции «результат любой ценой». Ничего нового для России в этом нет. Это, пожалуй, главный гештальт нашего спорта, который наконец взорвался. Предпосылки к этому формировались всё последнее время во многих видах спорта. Я не хочу переходить на личности, но подчеркну: желание получать быстрые результаты «неэкологичными» средствами в России было всегда и во многих видах спорта. Просто, скажем, в легкой атлетике это закончилось допингом и массовым отстранением, а в фигурном катании — уходом из спорта талантов в 17 лет», — сказала Кожевникова в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Специалист оценила состояние Загитовой. 17-летняя фигуристка призналась, что о решении взять паузу думала почти год, но приняла его только теперь.

«В моем представлении, Алине сейчас действительно очень плохо. Это или депрессивное, или субдепрессивное состояние. Избавиться от хронического, зашкаливающего стресса малой кровью невозможно. Первое и самое главное — минимизировать стресс. Взять продолжительный отдых, учиться жить по новой. Она не стала брать тайм-аут, выиграла тот чемпионат мира-2019, но теперь уходит с соревновательного льда, скорее всего, не на год или два, а навсегда», — заметила психолог.

Заявление о паузе в карьере Загитова сделала в пятницу, 13 декабря. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал Гран-при. Взять золото чемпионата мира в год Олимпиады-2018 ей не удалось, недостающий титул она завоевала только в конце сезона-2018/19.