Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в ЕАО

В Еврейской автономной области на обледенелой трассе столкнулись две иномарки. Погиб один человек, еще двое получили различные травмы.

Авария произошла под Хабаровском на левом берегу Амура на трассе Чита–Хабаровск. По предварительным данным, в результате обгона столкнулись Toyota bB и Toyota Premio, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам очевидцев, 18-летний житель поселка Приамурский (ЕАО), который находился на пассажирском сиденье Toyota Premio, погиб на месте от полученных травм. Оба водителя были госпитализированы с тяжелыми травмами в больницу Хабаровска.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС России по ЕАО Ольга Минчакова, на место происшествия прибыла пожарная часть поселка Николаевка, однако их помощь не понадобилась, возгорания не произошло, деблокировка также не потребовалась.

Ранее в этот же день в городе Находка Приморского края в условиях тумана и гололеда перевернулся автомобиль. Погиб один человек.